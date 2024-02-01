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        Antalya'da sayısız organ nakli ameliyatına imza atan Prof. Dr. Demirbaş vefat etti

        Antalya'da sayısız organ nakli ameliyatlarıyla adından söz ettiren ve kısa süre önce kentteki bir özel hastanenin Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Alper Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 21:34 Güncelleme: 01.02.2024 - 21:34
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        Antalya'da sayısız organ nakli ameliyatına imza atan Prof. Dr. Demirbaş vefat etti
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        Antalya'da sayısız organ nakli ameliyatlarıyla adından söz ettiren ve kısa süre önce kentteki bir özel hastanenin Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Alper Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Bir süre önce İstanbul'daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen ve Antalya'ya dönen 60 yaşındaki Demirbaş, enfeksiyon nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Demirbaş, yurt içinden ve yurt dışından sayısız organ nakli ameliyatına imza atarak birçok insanın sağlığına kavuşmasına vesile olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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