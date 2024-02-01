Antalya'da şantiyede çıkan yangında 15 konteyner kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde otel inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Belek Turizm Merkezi'nde inşaat alanındaki konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 15 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında yemek molasında olan işçiler, bazı eşyalarını son anda kurtarabildi.

Aynı otel inşaatında daha önce de yangın çıktığı, bu alandaki tüm konteynerlerde 500 işçinin kaldığı öğrenildi.