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        Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kamyonet ile bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:17
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        Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kamyonet ile bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Muhammet Yanık'ın kullandığı 07 ADU 026 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ergün K. yönetimindeki 07 ATH 331 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 CFL 78 plakalı kamyonete, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle Yanık iradesindeki kamyonet, kaldırımı aşıp yaklaşık 50 metre ilerideki boş tahliye kanalına düştü, diğer araçlar ise ters yöne döndü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Yanık, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Diğer kamyonetin sürücüsünün ise kaza sonrası kaçtığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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