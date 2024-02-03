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        Antalya'da motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemi anlatıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:32
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        Antalya'da motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemi anlatıldı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemini anlattı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri durdurarak kontrol gerçekleştirdi, "Kask hayat kurtarır, bilinçli sürücü kısa mesafelerde bile kask takmalıdır" konulu broşür dağıttı.

        Kask kullanımının, meydana gelen kazalarda ölüm neticesini ve ağır yaralanmaları önemli ölçüde önlediğini ifade eden ekipler, motosiklet kazalarındaki istatistiklere göre en çok darbe alan ve ölümle sonuçlanan bölgenin kafa olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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