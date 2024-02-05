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        Antalya'da dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:48
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        Antalya'da dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İbrahim Ardıç'ın (65) kullandığı 07 YL 109 plakalı otomobil, Kürüş Mahallesi Çiftlik mevkiinde yaklaşık 5 metre yükseklikten yol kenarındaki dereye düştü.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Hüseyin Demir (37) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar yaklaşık bir saat süren çalışmayla çıkarılarak, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Ardıç, ilk müdahalesinin ardında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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