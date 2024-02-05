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        Turizmde Avrupa pazarından beklenti yüksek

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Avrupa ülkelerinden bu yıl daha fazla turist beklediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:40 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:40
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        Turizmde Avrupa pazarından beklenti yüksek
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        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Avrupa ülkelerinden bu yıl daha fazla turist beklediklerini belirtti.

        Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, Hollanda'da geçen ay düzenlenen turizm fuarında Antalya ve Türkiye'nin turizm potansiyeline yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Hollandalı tur operatörleriyle bir araya geldiklerini ve bu yılla ilgili beklentileri değerlendirdiklerini anlatan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

        "Hollanda pazarındaki beklentilerimiz yüksek. Tur operatörleri ve uçak şirketleri temsilcilerinden özellikle erken rezervasyon göstergelerinin yükselişte olduğunu öğrendik. Fuar 2024 yılına yönelik beklentilerimizi güçlendirdi. Tüm Avrupa ülkelerinden ve özellikle Hollanda'dan sıra dışı bir gelişme olmadığı takdirde istikrarlı yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz."

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