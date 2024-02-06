Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Pas ve koşu çalışmasının ardından idman, dar alanda turnuva maçlarıyla tamamlandı.
Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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