Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:57 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu.

        Liman Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda erkek kuaförü işleten Adem Askan'ı (38) iş yerinin önündeki sandalyede hareketsiz şekilde uzun süredir oturduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Askan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Askan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor

        Benzer Haberler

        Berber, dükkanının önündeki sandalyede ölü bulundu
        Berber, dükkanının önündeki sandalyede ölü bulundu
        Antalya'da bisiklet topluluğu depremzede çocuklar için oyuncak gönderdi
        Antalya'da bisiklet topluluğu depremzede çocuklar için oyuncak gönderdi
        Serik'te ahşap evin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Serik'te ahşap evin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Alanya'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Alanya'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Alanyaspor, Ui-jo Hwang'i sezon sonuna kadar kiraladı
        Alanyaspor, Ui-jo Hwang'i sezon sonuna kadar kiraladı