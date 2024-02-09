Antalya'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Antalya'da, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 19 ilçede gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Expo Fuar Alanı Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Kepez'den Rıza Sümer, Muratpaşa'dan Özdemir Manavoğlu, Konyaaltı'dan Durali Kolpak, Aksu'dan Durmuş Kaan Şahin, Döşemealtı'dan Bekir Kıvrım, Kumluca'dan Hüseyin Orhantekin, Serik'ten Veli Vural, Manavgat'tan Süleyman Okudan, Elmalı'dan Durmuş Ali Gökçe, Kemer'den Rahman Şeker, Akseki'den İbrahim Özkan, Gündoğmuş'tan Ali Gülen, İbradı'dan Hatice Sekmen, Kaş'tan Mutlu Ulutaş aday gösterildi.

AK Parti'nin Kemer Belediye Başkan adayı Rahman Şeker, üçüz çocuklarıyla sahneye çıktı. Üçüz çocukları seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben en az 3 dedim. Üçüz. Anne de burada. Mevla'dan isteyince oluyor. Seçimleri de böyle götüreceksin." dedi.

Daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi için Hakan Tütüncü'nün aday gösterildiği açıklanmıştı.

Finike, Demre, Korkuteli, Alanya, Gazipaşa ilçelerinde AK Parti aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı Ortağı MHP adaylarını destekleme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda MHP'den Alanya'da aday olarak Adem Murat Yücel, Demre'de İbrahim Oğuz, Gazipaşa'da Mustafa Aksoy, Finike'de Cenk Şimşek, Korkuteli'nde Sadık Önal'ı da sahneye davet ederek tanıttı.