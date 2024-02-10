Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aramalarda 80 bin 300 makaron, 71 kilogram tütün, 53 puro, 42 elektronik sigara, 30 sikke, 45 telefon, 90 şarj adaptörü, 5 kulaklık ve 1 tabanca ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
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