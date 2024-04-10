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        Alanya'da deterjan içen bebek hastaneye kaldırıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde açıkta bırakılan deterjandan içen 1 yaşındaki bebek, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 10.04.2024 - 21:40
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        Alanya'da deterjan içen bebek hastaneye kaldırıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde açıkta bırakılan deterjandan içen 1 yaşındaki bebek, hastanede tedavi altına alındı.

        Konaklı Mahallesi'nde M.Y. evlerinde açıkta bırakılan deterjandan içti.

        Bir süre sonra rahatsızlanan bebek, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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