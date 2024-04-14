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        Deri ve Kürk Fuarı, yerli üreticiler ile yabancı alıcıları Antalya'da buluşturacak

        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Deri ve Kürk (Leather&Fur) Fuarı, 16-19 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:32
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        Deri ve Kürk Fuarı, yerli üreticiler ile yabancı alıcıları Antalya'da buluşturacak
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        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Deri ve Kürk (Leather&Fur) Fuarı, 16-19 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

        TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, yaptığı açıklamada, deri ve kürk konfeksiyon sektörünün yılın ilk 2 ayında 17,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

        Sektörün ihracatına Antalya'da yapılan fuarın önemli katkı sağladığını ifade eden Sarıgül, bu yıl 12'ncisi düzenlenen fuarın 16 Mayıs'ta başlayacağını ve 4 gün süreceğini bildirdi.

        Fuara başta Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, Polonya, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, ABD, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan olmak üzere 20 ülkeden 1300'ün üzerinde alıcının katılacağını aktaran Sarıgül, özellikle Rusya'dan yoğun ilgi gördüklerini kaydetti.

        Sektörde ihracatı artırmak için yeni pazarlar peşinde olduklarını anlatan Sarıgül, "Kore, ABD ve Brezilya hedef pazarlar arasında. Olabilecek bütün pazarları zorluyoruz. Pazar çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Bizim esas ana pazarlarımız kuzey ülkeleri, Avrupa'nın soğuk geçen yerleri, Rusya, Ukrayna. Rusya'daki azalmayı ikame edebilecek tek ülke ABD. Amerika pazarını çok zorluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sarıgül, bu yılki fuarın da ihracata ciddi katkı sağlamasını hedeflediklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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