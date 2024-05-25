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        Vince yükleme yaparken elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde vince yükleme yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:02 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:02
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        Vince yükleme yaparken elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde vince yükleme yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Okurcalar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu Oday B. (30) yükleme yaptığı vincin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

        Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oday B, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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