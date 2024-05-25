Vince yükleme yaparken elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oday B, kurtarılamadı.

Okurcalar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu Oday B. (30) yükleme yaptığı vincin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

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