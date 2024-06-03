Serik'te resim ve el sanatları sergisi açıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında programlar düzenlendi.

Atatürk Caddesi'ndeki resim ve el sanatları sergisinin açılışına, İlçe Milli eğitim Müdürü İkram Ekiz, Halk Eğitim Müdürü Fahrettin Canlı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Umut Güzel, öğretmen ve kursiyerler katıldı.

Halk Eğitim Müdürü Canlı, yaptığı konuşmada, 1-7 Haziran tarihlerinde Hayat Boyu Öğrenme Haftasını kutladıklarını belirterek, hafta kapsamında programlar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hayat boyu öğrenmenin okullarla sınırlı kalmayan evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebildiğini aktaran Canlı, "Hayat boyu öğrenme kurumu olarak ilçemizin tarihi, sosyal ve kültürel değerleriyle coğrafi yapısına uygun bir slogan ve afiş geliştirdik." dedi.

Canlı, 258 farklı kurs düzenlediklerini, birçok kursun aktif devam ettiğini hatırlatarak, İngilizce, Rusça, yabancılara Türkçe, sosyal yaşam ve uyum kurlarının da olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.