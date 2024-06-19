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        Antalya'da otomobilden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yanan otomobilden ormana sıçrayan alevler, orman ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:53 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:53
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        Antalya'da otomobilden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yanan otomobilden ormana sıçrayan alevler, orman ekiplerince söndürüldü.

        Geyikbayırı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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