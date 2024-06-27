Dokumapark'taki müzeleri 9 bin 152 kişi ziyaret etti

Kepez Belediyesinin Dokumapark'taki müzelerini Kurban Bayramı tatilinde 9 bin 152 kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dokuma Park'ın, Anadolu Oyuncak Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Anadolu Şehitler Müzesi, Antalya Araba Müzesi ve Modern Sanatlar Galerisi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçileri ağırladı.

Dokumapark'taki müzeleri 18-23 Haziran'da toplam 9 bin 152 kişi ziyaret etti. En çok ziyaretçi çeken müze, 4 bin 790 kişiyle Antalya Araba Müzesi oldu. Nostaljik araçların sergilendiği müze, araba tutkunlarının ilgisini çekti.