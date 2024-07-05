Serik Belediyespor, teknik direktör Aziz Gökhan Geylani ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, teknik direktör Aziz Gökhan Geylani ile sözleşme imzaladı.

Kulübün tesislerinde gerçekleştirilen törende konuşan başkan vekili Halil Deligöz, ligde tecrübe kazandıklarını söyledi.

Bu yıl hedefleri gerçekleştirebilecek bir takım kurduklarını belirten Deligöz, taraftara coşkulu, mücadeleci bir futbol izlettirmek istediklerini kaydetti.

Geylani'ye görevinde başarılar dileyen Deligöz, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Teknik direktör Geylani de kulübü bir üst lige çıkarmak amacıyla çalışacaklarını ifade etti.