Antalya'da 50 gün yoğun bakımda kalan üçüzler sağlıklarına kavuştu

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 30 haftalıkken hayata gözlerini açan üçüz bebekler, 50 günlük yoğun bakım sürecini atlattı.

Korkuteli ilçesinde yaşayan Saliha-Sadık Arıcan çifti, ilk çocuklarının ardından yeniden anne ve baba olmaya karar verdi. Bir süre tedavi gören Arıcan, eşiyle gittiği doktor kontrolünde üçüz bebekleri olacağını öğrendi.

Büyük sevinç yaşayan Arıcan çiftinin üçüzleri, 30 haftalıkken 1 kilo 100, 1 kilo 300 ve 1 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Prematüre üçüzler, Vitale Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Doç. Dr. Ali Annagür gözetiminde tedaviye alındı.

Anne Arıcan, AA muhabirine, oğullarına kardeş yapmak istediklerini ancak üçüz bebek haberi alınca şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

Bebeklerinin beklenenden erken doğduğunu ifade eden Arıcan, "Doğum ve sonraki süreç zorlu oldu ama çocuklarım çok azimli çıktı. Yoğun bakım sürecinde çok endişeliydim. Doktorlarım sayesinde sağlıklı bir şekilde evimize kavuştuk. Üç çocuğa bakmak zor oluyor. Görenler üçüz olduğunu duyunca çok şaşırıyor." dedi.

Sadık Arıcan ise üçüz bebeklere sahip olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. İşten evine bebekleri görmek için adeta koşarak geldiğini aktaran Arıcan, "Çocuklarımı ilk gördüğümde adeta elim kadarlardı. Çok şaşırmıştım ama sağlıklı bir şekilde buradan çıkacaklarına inanıyordum. Doktorlarım sayesinde başardık." diye konuştu.