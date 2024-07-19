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        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, olimpiyatlar için Paris'e uğurlandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Artistik Cimnastik Erkek Milli takımı, Antalya Havalimanı'nda düzenlenen törenle Fransa'ya yolcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 09:53 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:53
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        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, olimpiyatlar için Paris'e uğurlandı
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Artistik Cimnastik Erkek Milli takımı, Antalya Havalimanı'nda düzenlenen törenle Fransa'ya yolcu edildi.

        Olimpiyat Oyunları öncesi Antalya'da son hazırlık kampını gerçekleştiren Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, çalışmalarını tamamladı.

        Başantrenör Yılmaz Göktekin, milli sporcular Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Emre Dodanlı için Antalya Havalimanı CİP salonunda uğurlama töreni düzenlendi.

        Milli takım kafilesi; Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve yetkililerin katıldığı törenle Paris'e uğurlandı.

        Federasyon başkanı Suat Çelen, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ve coşkulu bir ortamda olimpiyatlara uğurlandıklarını söyledi.

        Milli sporcuların, İstanbul aktarmalı Paris'e gidecek ilk kafilede yer aldıklarını belirten Çelen, "Sporcularımız Tokyo 2020'de olduğu gibi inşallah ülkemizin yüzünü güldürür, bayrağımızı dalgalandırır, milletimizi gururlandırır. Bunu yapabilecek kapasiteleri var. İnşallah yarıştıkları gün en iyi günleri olur. Dualarımız onlarla. Artistik Cimnastik Milli Takımı'mız, Türkiye tarihinde ilk defa ilk 12'ye girerek olimpiyatlara gidiyor. Yani ilk 12'ye girmek demek, bizim artık bir jimnastik ülkesi olduğumuzun göstergesi. Dünyanın her yerinde cimnastik yapıldığını düşünürseniz, ilk 12 takıma girmek çok büyük bir olay. " diye konuştu.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise milli sporcuları Antalya'dan olimpiyatlara uğurlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, başarı dileğinde bulundu.

        Ay-yıldızlı kafile, İstanbul aktarmalı olarak Fransa'ya gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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