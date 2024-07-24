Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Alanyalı, gazetecilerle buluştu

Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Alanyalı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Arum Barut Collection'un ev sahipliğinde gazetecilerle buluştu.

Side Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Alanyalı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanan yatırımlarla önemli mesafeler kaydettiklerini bildirdi.

Alanyalı, gazetecilerin gününü kutladı.

Arum Barut Collection Genel Müdürü Serdar Özkaya da yıl boyunca gece gündüz demeden çalışan basın mensuplarıyla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.