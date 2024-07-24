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        Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Alanyalı, gazetecilerle buluştu

        Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 21:24 Güncelleme: 24.07.2024 - 21:24
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        Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Alanyalı, gazetecilerle buluştu
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        Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Alanyalı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Arum Barut Collection'un ev sahipliğinde gazetecilerle buluştu.

        Side Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Alanyalı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanan yatırımlarla önemli mesafeler kaydettiklerini bildirdi.

        Alanyalı, gazetecilerin gününü kutladı.

        Arum Barut Collection Genel Müdürü Serdar Özkaya da yıl boyunca gece gündüz demeden çalışan basın mensuplarıyla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

        Barut Hotels olarak 53 yıldır turizm sektörü için çalıştıklarını anlatan Özkaya, faaliyetleri süresince basının öneminin her zaman farkında olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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