İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Antalya'da protesto edildi

Antalya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında Çelebi Sultan Mehmet Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Gazze'ye destek sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan HÜDA PAR Muratpaşa İlçe Başkanı Abdullah Demirtaş, Gazze'deki direnişe destek olmak amacıyla toplandıklarını belirterek, 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 hafta geçtiğini hatırlattı.

Bu süre zarfında dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin devam ettiğini belirten Demirtaş, şunları dile getirdi:

"Gazze’nin dramı aradan 42 hafta geçmiş olsa bile hafiflemiş değil. Aksine bu 42 haftalık zaman içinde Gazze’nin dramı, yaşanan acılar katmerleşerek büyüdü. Bununla beraber bu son haftada yaşanan bazı gelişmeler maskeleri iyice düşürmüştür. Siyonist çetenin elebaşı Netanyahu'nun büyük şeytan Amerika’nın kongresinde ayakta alkışlanmış olması, şeytanın başının kim olduğunu ele vermeye yetiyor. Filistin’de Hamas ve El Fetih arasında ulusal birlik hükümeti kurulması konusunda anlaşma sağlanmış olmasının bağımsız Filistin’e giden önemli adımlardan biri olmasını umuyoruz. Bu anlamda bu gelişmenin hayırlara vesile olmasını diliyoruz."