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        Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1840 sikke ele geçirildi

        Antalya'nın Demre ve Finike ilçelerinde yapılan tarihi eser operasyonunda 1840 sikke, 1 tarihi madalyon, 7 tarihi obje ve 1 dedektör ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:52
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        Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1840 sikke ele geçirildi
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        Antalya'nın Demre ve Finike ilçelerinde yapılan tarihi eser operasyonunda 1840 sikke, 1 tarihi madalyon, 7 tarihi obje ve 1 dedektör ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre ve Finike'de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1840 sikke, 1 tarihi madalyon, 7 tarihi obje ve 1 dedektör ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheli I.Y. gözaltına alındı.

        Şüpheli hakkında adli soruşturma yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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