Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1840 sikke ele geçirildi

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1840 sikke, 1 tarihi madalyon, 7 tarihi obje ve 1 dedektör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre ve Finike'de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Antalya'nın Demre ve Finike ilçelerinde yapılan tarihi eser operasyonunda 1840 sikke, 1 tarihi madalyon, 7 tarihi obje ve 1 dedektör ele geçirildi.

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