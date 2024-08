Antalya ve Burdur'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Antalya ve Burdur'da, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'ndaki programa, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve partililer katıldı.

Çetin, buradaki konuşmasında, AK Parti'nin 23 yaşına ulaştığını ve bu yolda tarihi başarılarla bugüne geldiklerini söyledi.

Anlatarak bitmeyecek kadar çok hizmetler yaptıklarını belirten Çetin, "Ne kadar saysak bitmiyor, 23 yıldır taş üstüne taş koymaya, beraberce bu yolda yürümeye devam ediyoruz. AK Parti'nin kuruluşunda ve çalışmalarında bugüne kadar gönül veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti iktidarında bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza attıklarının altını çizen Çetin, "Geçtiğimiz 23 yıllık iktidar döneminde ülkemizi nasıl her anında büyütmüş ve güçlendirmişsek inşallah 2053 ve 2071'e giden süreçte de aynı iradeyi ortaya koyacağız. AK Parti olarak şehrimizin ve ülkemizin önünü açmayı sürdüreceğiz. Bunun için her kardeşimizin, büyüklerimizin katkısına, çabasına, desteğine ihtiyacımız var. Partimize daha sıkı sarılarak, daha çok sarılarak büyütmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim bizi daha nice kuruluş yıl dönümlerinde bu çatı altında bir araya getirsin." diye konuştu.