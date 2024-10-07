61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Mukadderat" filmi gösterildi

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Mukadderat" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Küçük bir ilçede yaşarken eşini kaybeden Sultan'ın çevresindekilerin "Bir kadın olarak yapamazsın" dediği her şeyi başarmasını anlatan filmde, Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Şirin Sultan Saldamlı rol aldı.

- Yönetmen ile oyuncular seyircilerin sorularını yanıtladı

Filmin gösterimi sonrası Yönetmen Nadim Güç ve oyuncuların katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Yönetmen Güç, çok önemli bir oyuncu kadrosu ile çalıştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Bir kadın hikayesi anlatmanın çok zor olduğunu belirten Güç, her anlatılan hikayenin ütopya olduğunu ve bu hikayeleri gerçek hayatta da görmeyi dilediğini ifade etti.

Oyuncu Nur Sürer, filme gösterilen ilgi için teşekkür etti. Seyircilerin filmi beğenmesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Sürer, filmin çekimlerinin yapıldığı Cide halkının kendilerine çok güzel ev sahipliği yaptığını kaydetti.