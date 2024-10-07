61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hatırladığım Ağaçlar" filmi gösterildi

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Hatırladığım Ağaçlar" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Erhan Tuncer'in yönettiği "Hatırladığım Ağaçlar" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

İstemediği bir gebelik yaşayan Bahar ve uzun süredir görüşmediği Mahir'in hikayelerini konu alan filmde Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca ve İştar Gökseven gibi isimler rol aldı.

- Yönetmen ile oyuncular seyircilerin sorularını yanıtladı Filmin gösterimi sonrası Yönetmen Tuncer ve oyuncuların katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi. Yönetmen Tuncer, filmleri yapmanın çok zor hale geldiğini söyledi. Festivalde filme gösterilen ilgi için teşekkür eden Tuncer, filmin üzerinde yaklaşık 2 yıldır çalıştığını dile getirdi. Hande Doğandemir de senaryoyu ilk okuduğunda çok etkilendiğini söyledi. Doğandemir, bir gazetecinin "İntihara yönelen bir kadın bireyi canlandırmak sizi ne kadar zorladı?" sorusu üzerine, "Role hazırlanmak çok zordu. Hatta yapımcıya şaka yollu 'Bize filmden sonra psikolojik destek lütfen' diye rica ettik. Oynamak konusunda duygusu ağır ama gerçekliği daha ağır. Çevremde, çok yakınımda bir çok kadın meselesinden biri aslında Bahar karakterinin meselesi. Umarım rolümün hakkını verebilmişizdir. Biraz olsun Bahar gibileri anlatabilmişizdir." ifadelerini kullandı.