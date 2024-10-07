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        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hatırladığım Ağaçlar" filmi gösterildi

        Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Hatırladığım Ağaçlar" filminin gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:53 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:53
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        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hatırladığım Ağaçlar" filmi gösterildi
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        Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Hatırladığım Ağaçlar" filminin gösterimi yapıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Erhan Tuncer'in yönettiği "Hatırladığım Ağaçlar" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

        İstemediği bir gebelik yaşayan Bahar ve uzun süredir görüşmediği Mahir'in hikayelerini konu alan filmde Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca ve İştar Gökseven gibi isimler rol aldı.

        - Yönetmen ile oyuncular seyircilerin sorularını yanıtladı

        Filmin gösterimi sonrası Yönetmen Tuncer ve oyuncuların katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

        Yönetmen Tuncer, filmleri yapmanın çok zor hale geldiğini söyledi. Festivalde filme gösterilen ilgi için teşekkür eden Tuncer, filmin üzerinde yaklaşık 2 yıldır çalıştığını dile getirdi.

        Hande Doğandemir de senaryoyu ilk okuduğunda çok etkilendiğini söyledi.

        Doğandemir, bir gazetecinin "İntihara yönelen bir kadın bireyi canlandırmak sizi ne kadar zorladı?" sorusu üzerine, "Role hazırlanmak çok zordu. Hatta yapımcıya şaka yollu 'Bize filmden sonra psikolojik destek lütfen' diye rica ettik. Oynamak konusunda duygusu ağır ama gerçekliği daha ağır. Çevremde, çok yakınımda bir çok kadın meselesinden biri aslında Bahar karakterinin meselesi. Umarım rolümün hakkını verebilmişizdir. Biraz olsun Bahar gibileri anlatabilmişizdir." ifadelerini kullandı.

        - Filmin konusu

        İstemediği bir gebelik yaşayan Bahar, intihar etmeye karar vermiştir. Karnındaki bebeğin de yaşamını sonlandırmaya hakkının olmadığını düşünen ve doğumun ardından intihar etmeye karar veren Bahar, bebeğini bırakabileceği güvenilir biri ararken aklına uzun süredir görüşmediği üniversite arkadaşı Mahir gelir. Bir kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Mahir, annesi kendilerini terk ettiği için kimseyle görüşmeyen babası Cemal ile yaşamaktadır. Hayatına son vermeyi düşünen genç bir kadın, hayattan çoktan vazgeçmiş bir baba ve oğul ile tekrar hayata bağlanmayı başarabilecek midir?

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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