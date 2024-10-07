Antalya'da kendisinden haber alınamayan gencin ırmakta cesedi bulundu

Ünal'ın çantasının, telefonunun ve ayakkabısının Çağlayan Mahallesi'ndeki Manavgat Irmağı kenarında bulunması üzerine polis, AFAD ve Side Sualtı Arama ve Kurtarma Spor Kulübü'ne bağlı dalgıçlar tarafından ırmakta arama yapıldı.

Ünal'ın sabah işe gitmediğini öğrenen ve telefonla da ulaşamayan ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

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