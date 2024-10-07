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        Antalya'da kendisinden haber alınamayan gencin ırmakta cesedi bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Yasin Ünal'ın, ırmakta cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 21:07 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:34
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        Antalya'da kendisinden haber alınamayan gencin ırmakta cesedi bulundu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Yasin Ünal'ın, ırmakta cesedi bulundu.

        Ünal'ın sabah işe gitmediğini öğrenen ve telefonla da ulaşamayan ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

        Ünal'ın çantasının, telefonunun ve ayakkabısının Çağlayan Mahallesi'ndeki Manavgat Irmağı kenarında bulunması üzerine polis, AFAD ve Side Sualtı Arama ve Kurtarma Spor Kulübü'ne bağlı dalgıçlar tarafından ırmakta arama yapıldı.

        Ekipler, ırmakta Ünal'ın cansız bedenine ulaştı.

        Kıyıya çıkartılan Yasin Ünsal'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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