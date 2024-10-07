Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Hull City, kamp için Antalya'ya geldi

        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:53 Güncelleme: 07.10.2024 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hull City, kamp için Antalya'ya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

        Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

        Hull City kafilesi, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

        Hull City Başkanı Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler, takımın teknik direktörü Tim Walter ve oyuncuların katılımıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, 10 Ekim'de saat 17.00'de dostluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

        Maç, 11 Ekim Cuma günü yapılacak, kamp da maçtan bir gün sonra tamamlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Yağmayan sonbahar
        Yağmayan sonbahar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hatırladığım Ağ...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hatırladığım Ağ...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Altın Eller" be...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Altın Eller" be...
        Antalya'da Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, güç birliği için bir ara...
        Antalya'da Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, güç birliği için bir ara...
        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e...
        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" balesini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" balesini sahneleyecek
        Antalya'da TÜGVA İl Temsilciliği İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...
        Antalya'da TÜGVA İl Temsilciliği İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...