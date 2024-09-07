Romanyalı şarkıcı Otilia, Antalya'da konser verdi
Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında, Romanyalı ünlü şarkıcı Otilia konser verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında, Romanyalı ünlü şarkıcı Otilia konser verdi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Antalya'dan Dünya'ya" mottosuyla, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali devam ediyor.
Festivalde ünlü Romanyalı şarkıcı Otilia, Karaalioğlu Parkı'nda bulunan festival alanında, Antalyalılara konser verdi.
Konserde DJ Mert Aydın'ın da sahnede eşlik ettiği sanatçı, seslendirdiği Türkçe şarkılarla da hayranlarına sürpriz yaptı. Sanatçı Otilia, gecede Antalyalılarla beraber 10. Yıl Marşı'nı söyledi.
Yüz milyonlarca dinlenen dünyaca ünlü şarkısı "Bilionera" adlı şarkısını da seslendiren Otilia'ya, konser alanını olduran Antalyalılar danslarıyla ve telefon ışıklarıyla eşlik etti. Bazı şarkılarını seyircilerin arasında seslendiren Otilia, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Otilia'ya, Türk bayrağı ve Antalyaspor atkısı hediye etti.
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