Romanyalı şarkıcı Otilia, Antalya'da konser verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında, Romanyalı ünlü şarkıcı Otilia konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Antalya'dan Dünya'ya" mottosuyla, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali devam ediyor.

Festivalde ünlü Romanyalı şarkıcı Otilia, Karaalioğlu Parkı'nda bulunan festival alanında, Antalyalılara konser verdi.

Konserde DJ Mert Aydın'ın da sahnede eşlik ettiği sanatçı, seslendirdiği Türkçe şarkılarla da hayranlarına sürpriz yaptı. Sanatçı Otilia, gecede Antalyalılarla beraber 10. Yıl Marşı'nı söyledi.