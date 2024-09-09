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        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 13-26 Eylül'de yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:10
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        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor
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        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 13-26 Eylül'de yapılacak.

        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden (DOB) yapılan açıklamaya göre, 1994'te ilk kez kapılarını sanatseverlere açan ve 1998'te uluslararası boyuta taşınan festival, Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

        Festivalin açılışı, 13 Eylül Cuma günü saat 21.00'de, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün büyük prodüksiyonlarından biri olan "Aida" operasıyla yapılacak.

        Yabancı konuk sanatçılar soprano Joana Zhelezcheva ve tenor Walter Fraccaro'nun sahne alacağı "Aida" operası, sanatseverlerle buluşacak. Giuseppe Verdi'nin, komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını konu alan üç perdelik eserini, Ankara ve Antalya DOB sanatçıları sahneleyecek.

        Eserin rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, tarih araştırmalarını ise Ravivaddhana Monipong Sisowath üstleniyor. Orkestra Lorenzo Castriota'nın yönetiminde, koro ise Mahir Seyrek'in şefliğinde sahne alacak.

        Özgür Usta'nın dekor tasarımı, Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay'ın kostüm tasarımı, G. Armağan Davran, Ömür Uyanık ve Sergei Terechenko'nun koreografisi ve Fuat Gök'ün ışık tasarımıyla eser sanatseverlere sunulacak.

        Eserde, "Aida"yı Joana Zhelezcheva, "Radames"i Walter Fraccaro, "Amneris"i Medine Tuganova, "Amonasro"yu Serhat Konukman, "Ramfis"i Engin Suna, "Mısır Kralı Il Re"yi Şafak Güç, "Haberci"yi İsmail Enis Ok ve "Sacerdotessa"yı Serap Demirhan canlandıracak.

        Sopranolar Çiğdem Soyarslan ve Dilan Ayata, mezzosoprano Ezgi Karakaya, bariton Faik Mansuroğlu ve tenor Mert Süngü'nün performansıyla orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetiminde, 16 Eylül'de saat 21.00'de "Opera Gala Gecesi" düzenlenecek.

        - "Kuğu Gölü" balesi Aspendos'ta

        "Kuğu Gölü" balesi, 20 Eylül'de saat 21.00'de, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Çaykovski'nin bestelediği ve M. Petipa ile L. Ivanov'dan sonra A. Volkan Ersoy ve G. Armağan Davran tarafından koreografisi yapılan eser, Prens Siegfried ile büyücü Rothbart'ın kuğuya dönüştürdüğü Prenses Odette'in aşkını konu alıyor.

        Antalya DOB orkestrası, orkestra şefi Tolga Taviş yönetiminde esere eşlik edecek. Eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Savaş Camgöz'e, ışık tasarımı ise Fuat Gök'e ait.

        Astana Bale Tiyatrosu, 22 Eylül'de saat 21.00'de "Carmen" ve "Tango Ateşi" adlı performanslarıyla seyirci karşısına çıkacak. Folklorik halk danslarını klasik ve modern baleyle harmanlayan Astana Bale Topluluğu, beğenilen koreografları Alberto Alonso ve Ricardo Amarante yönetiminde flamenko ve tango performansları sergileyecek.

        - Kapanışta "Tosca" operası sahnelenecek

        Festivalin kapanışı, 26 Eylül'de saat 21.00'de Antalya DOB tarafından sahnelenen Tosca operası ile gerçekleştirilecek.

        Rejisör Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu eserde ünlü tenor Paolo Lardizzone, Cavaradossi rolüyle sahnede olacak. Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetimindeki Antalya ve İzmir DOB orkestraları ile koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya DOB korosu, başlıca rollerdeki solistlere eşlik edecek.

        "Floria Tosca"yı Nurdan Küçükekmekçi, "Mario Cavaradossi"yi Paolo Lardizzone, "Il Barone Scarpia"ya Serhat Konukman, "Cesare Angelotti"yi Alaaddin Ataseven, "Il Sagrestano"yu S. Onur Alpaslan, "Spoletta"yı Mustafa Özşamlı, "Sciarrone"yi M. Yusuf Yıldız, "Un Carceriere"yi Yalçın Ünsal canlandırırken, "Un Pastore" rolünde ise Melisa İnançöz sahnede olacak.

        Eserin, dekor ve kostümü Gülden Sayıl'a, koreografisi Özge Ay'a ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait olacak.

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