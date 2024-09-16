Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Petrusenko ile Abdurrahim Dursun için imza töreni düzenledi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr Petrusenko ile Abdurrahim Dursun için imza töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:59 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Petrusenko ile Abdurrahim Dursun için imza töreni düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr Petrusenko ile Abdurrahim Dursun için imza töreni düzenledi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Demir, her iki transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

        2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin son gününde iki futbolcuyu renklerine bağlayarak transferi sonlandırdıklarını belirten Demir, "Hem orta saha oyuncusu Petrusenko'ya hem de sol bek Abdurrahim'e başarılar diliyorum. İki futbolcumuzun da kulübümüz için gerekli mücadeleyi vereceklerinden şüphemiz yok." dedi.

        Oleksandr Petrusenko, Antalyaspor kadrosuna katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Antalya'ya daha önce birkaç kez geldiğini aktaran Petrusenko, şunları kaydetti:

        "Formayı giyip sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elbette Antalyaspor'u tanıyorum. Büyük bir kulüp olduğunun farkındayım. Sadece yeni değil, 10 yıl öncesinden bile Antalyaspor'u tanıyor ve hem taraftar coşkusunu hem kulüp kültürünü biliyorum. Süper Lig zorlu bir lig. İnanılmaz heyecanlı, gittikçe gelişen bir lig. Bu ligde yer almak benim gelişimim için de önemli. Antalyaspor'a transferimi kendim için de büyük bir adım olarak görüyorum."

        Abdurrahim Dursun da Antalyaspor'a transferinin hem takım arkadaşlarına hem de kendisine çok şey katacağına inandığını söyledi.

        Antalyaspor'u en iyi şekilde temsil edeceğini ifade eden Abdurrahim Dursun, taraftarla buluşmak için sabırsızlandığını ifade etti.

        Antalyaspor'un daha büyük hedefler için mücadele etmesi gerektiğini anlatan Abdurrahim Dursun, "Antalyaspor büyük bir camia. Daha önce Trabzonspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü gibi büyük camialarda oynadım. Antalyaspor da hak ettiği yerde olmalı. Büyük hedefler koyup bu doğrultuda çalışmamız gerekiyor. Antalya dünya genelinde bilinen bir şehir. Antalyaspor'u neden Avrupa'ya taşımayalım?" değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Antalya'da şarampole devrilen tur minibüsündeki 13 kişi yaralandı
        Antalya'da şarampole devrilen tur minibüsündeki 13 kişi yaralandı
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Kötü koku ihbarına gelen polis, dairede cansız bedenini buldu
        Kötü koku ihbarına gelen polis, dairede cansız bedenini buldu
        Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği rekoru; 26 milyonu aştı
        Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği rekoru; 26 milyonu aştı
        Yangından kurtuldu, aklı kedilerinde kaldı
        Yangından kurtuldu, aklı kedilerinde kaldı
        2 anıt zeytin ağacından 70 kilo rekolte beklentisi
        2 anıt zeytin ağacından 70 kilo rekolte beklentisi