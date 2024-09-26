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        19. Alanya Uluslararası Caz Festivali başladı

        Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 23:44 Güncelleme: 27.09.2024 - 00:09
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        19. Alanya Uluslararası Caz Festivali başladı
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        Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Festivali başladı.

        Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, vokallini Hayati Kafe'nin yaptığı "The Viking of Jazz"da piyanoda Carl Orrje, kontrbasta Patrick Boman, davulda Jesper Kviberg sahneye çıktı.

        Gecenin ikinci etkinliğinde ise Judith Nijland'ın vokalliğini üstlendiği "Jazz Tribüne to Abba"da piyanoda Tico Pierhagen, kontrbasta Pieter Althuis, davulda Peter Weissink yer aldı.

        Konserlere yabancı turistler de ilgi gösterdi.

        Festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilçeyi sanatsal anlamda daha da geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Festivalde yarın Selen Beytekin ve Cecilia Krull sahneye çıkacak.

        Festival, 29 Ekim'de sona erecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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