19. Alanya Uluslararası Caz Festivali başladı

Festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilçeyi sanatsal anlamda daha da geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, vokallini Hayati Kafe'nin yaptığı "The Viking of Jazz"da piyanoda Carl Orrje, kontrbasta Patrick Boman, davulda Jesper Kviberg sahneye çıktı.

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