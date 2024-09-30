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        Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi

        Serik'te yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 20:02 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:02
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        Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi
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        Serik'te yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Abdurrahmanlar Mahallesi'nde arazide traktörle tarla süren Selahattin Erol (17), yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Yakınlarının durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Erol’u Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erol, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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