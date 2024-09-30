Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Erol’u Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erol, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarının durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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