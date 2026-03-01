Finike'de siber suçlara karşı "farkındalık" çalışmaları yapıldı

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlara karşı "farkındalık" çalışmaları yapıldı. Finike Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Atakan, Finike Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu. Atakan, seminerde IBAN tuzağı, sanal kumar, SMS dolandırıcılığının oluşturacağı olumsuzluklara karşı da bilgi verdi. Ayrıca, proje kapsamında ilçede işlek noktalarda broşürler dağıtıldı, afişler asıldı. Çalışmaların amacının siber suçların işlenmeden önlenmesini sağlayacak toplumsal bilinci oluşturmak olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.