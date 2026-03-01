Canlı
        Finike'de siber suçlara karşı "farkındalık" çalışmaları yapıldı

        Finike'de siber suçlara karşı "farkındalık" çalışmaları yapıldı

        Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlara karşı "farkındalık" çalışmaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 10:18
        Finike'de siber suçlara karşı "farkındalık" çalışmaları yapıldı

        Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlara karşı "farkındalık" çalışmaları yapıldı.

        Finike Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Atakan, Finike Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu.

        Atakan, seminerde IBAN tuzağı, sanal kumar, SMS dolandırıcılığının oluşturacağı olumsuzluklara karşı da bilgi verdi.

        Ayrıca, proje kapsamında ilçede işlek noktalarda broşürler dağıtıldı, afişler asıldı.

        Çalışmaların amacının siber suçların işlenmeden önlenmesini sağlayacak toplumsal bilinci oluşturmak olduğu bildirildi.



