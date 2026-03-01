Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 01.03.2026 - 10:17 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Oba Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen iki kişi, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri