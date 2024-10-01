Antalya'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Tartışmanın ardından Süleyman Ö, evin bahçesindeki eşini av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkisinde ikamet eden Süleyman Ö. ve eşi Gülfer Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

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