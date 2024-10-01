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        Antalya'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren koca aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:56
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        Antalya'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren koca aynı silahla intihar etti.

        Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkisinde ikamet eden Süleyman Ö. ve eşi Gülfer Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın ardından Süleyman Ö, evin bahçesindeki eşini av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Cenazeler, ekiplerin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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