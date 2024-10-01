Antalya'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren koca aynı silahla intihar etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren koca aynı silahla intihar etti.
Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkisinde ikamet eden Süleyman Ö. ve eşi Gülfer Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından Süleyman Ö, evin bahçesindeki eşini av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Cenazeler, ekiplerin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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