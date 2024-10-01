Antalya'da kalp krizi sonucu vefat eden başpehlivan Ali Altun'un cenazesi defnedildi

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 42 yaşında hayatını kaybeden başpehlivan Ali Altun'un cenazesi toprağa verildi.

Döşemealtı Belediyesi sporcusu Altun için Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Altun'un yakınlarının yanı sıra Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, bazı başpehlivanlar da katıldı.

Kılınan namazın ardından evli ve 3 çocuk babası başpehlivan Altun'un cenazesi burada defnedildi. Altun'un eşi ve çocukları gözyaşı döktü.