Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların faillerini tespit etmek amacıyla son bir hafta içerisinde çalışmalar gerçekleştirdi.

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