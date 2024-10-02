Antalya'da nostalji tutkunları "Yeşilçam Festivali"nde buluşacak

Antalya'da düzenlenecek "Yeşilçam Festivali", 5-12 Ekim'de nostalji tutkunlarını bir araya getirecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı olarak Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak festival, 5 Ekim Cumartesi saat 15.00'te kapılarını açacak.

Festivalde, sokak müzisyenleri dinletileri, sihirbaz ve sahne sanatları gösterileri, 1980'ler ve 1990'lara ait şarkıların seslendirileceği konser programları düzenlenecek.