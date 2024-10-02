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        Antalya'da nostalji tutkunları "Yeşilçam Festivali"nde buluşacak

        Antalya'da düzenlenecek "Yeşilçam Festivali", 5-12 Ekim'de nostalji tutkunlarını bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:41 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:41
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        Antalya'da nostalji tutkunları "Yeşilçam Festivali"nde buluşacak
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        Antalya'da düzenlenecek "Yeşilçam Festivali", 5-12 Ekim'de nostalji tutkunlarını bir araya getirecek.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı olarak Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek.

        Ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak festival, 5 Ekim Cumartesi saat 15.00'te kapılarını açacak.

        Festivalde, sokak müzisyenleri dinletileri, sihirbaz ve sahne sanatları gösterileri, 1980'ler ve 1990'lara ait şarkıların seslendirileceği konser programları düzenlenecek.

        Ayrıca etkinlikte, Yeşilçam usta sanatçılarının maskotları, panayır oyun alanları, ahşap ve nostaljik oyun alanları, Yeşilçam dekorları, klasik arabalar ve fotoğraf köşeleri de yer alacak.

        Festivalde, etkinlik alanında kurulacak açık hava sinemasında ise Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri sinemaseverlere buluşturulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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