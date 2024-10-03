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        Antalya Bilim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi'nin öğrenci kliniği açıldı

        Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi'nin öğrenci kliniklerinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:57 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:15
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        Antalya Bilim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi'nin öğrenci kliniği açıldı
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        Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi'nin öğrenci kliniklerinin açılışı gerçekleştirildi.

        Mark Antalya Rezidans yerleşkesindeki açılış programına Vali Hulusi Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya İl Müdürü Ali Duru, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Şen Tunç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behram Tuncel, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi Başhekimi Dt. İsmail Bülent Süzer, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

        Vali Şahin, yaptığı konuşmada üniversite bünyesinde açılan kliniğin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Son teknoloji ile donatılan, hem öğrencilerin uygulama imkanı bulacağı hem de vatandaşların faydalanacağı kliniğin açılmasını son derece önemsiyoruz. Kentimize hizmet verecek kliğin açılmasında emeği geçen üniversite yönetimini tebrik ediyorum." dedi.

        Açılışın ardından klinikleri gezerek, fakülte ve klinik yetkililerinden bilgi alan Vali Şahin, kliniklerde görev yapan öğretim üyesi ve görevlilere kolaylıklar diledi, diş tedavisi yaptıran hastalara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Sosyal Güvenlik Kurumu ile yeni yapılan protokol sayesinde SGK'lı hastalara da hizmet verecek olan klinik bünyesinde 53 ünite, bir ameliyathane, CAD-CAM teknolojisi ve iki alçı odası gibi modern tıbbi olanaklar bulunuyor.

        Klinik, ağız çene cerrahisi, endodonti, pedodonti, ortodonti, periodontoloji, protetik diş tedavisi, restoratif diş tedavisi, oral diyagnoz ve çocuk kliniği olarak hizmet verecek.

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