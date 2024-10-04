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        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Antalya Şubesi hizmet binası açılışında konuştu:

        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, bugüne kadar kamu çalışanlarıyla ilgili elde edilen tüm kazanımların altında Memur-Sen'in ve Büro Memur-Sen'in imzasının olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:33
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        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Antalya Şubesi hizmet binası açılışında konuştu:
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        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, bugüne kadar kamu çalışanlarıyla ilgili elde edilen tüm kazanımların altında Memur-Sen'in ve Büro Memur-Sen'in imzasının olduğunu söyledi.

        Yazgan, Büro Memur-Sen Antalya Şubesinin hizmet binası açılışında, 2001'de kurulan sendikalarının bugüne kadar yükselişini ve mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

        Şu anda 115 bin üyeyle Türkiye genelinde büro hizmet kolunda yetkili sendika durumunda bulunduklarını ifade eden Yazgan, hükümetle toplu sözleşme yapma hakkına sahip olduklarını vurguladı.

        Kamu çalışanlarının önemli sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını dile getiren Yazgan, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar kamu çalışanlarıyla ilgili hangi kazanım elde edilmişse, bunun altında Memur-Sen'in ve Büro Memur-Sen'in imzası var. Diğer sendikalar, 'Şunu yapacağız, bunu yapacağız.' gibi söylemler üretiyor. Biz, 'Bunları yaptık.' diyoruz. Bugüne kadar binin üzerinde kamu çalışanlarıyla ilgili kazanım toplu sözleşmelerde üretilmiş ve bunlar kamu çalışanlarına kazandırılmış. Elbette ki sorunlarımız var. Bu sorunların çözümü için de mücadele ediyoruz. Büro Memur-Sen olarak da en iyi mücadeleyi ortaya koyuyoruz."

        Yazgan, kamu çalışanları için emek ve ekmek mücadelesi verdiklerini sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından, hizmet binasının açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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