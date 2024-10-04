Genel Başkan Özel ve partili belediye başkanı hakkında haber yazan CHP'li üye için ihraç talebi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partili bir belediye başkanı hakkında bazı ithamlar içeren haber yazan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, "kesin ihraç talebi" ile partisinin İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 Ekim 2024 tarihinde Muratpaşa ilçesine kayıtlı olduğu tespit edilen bir parti üyesi tarafından yazılan, Genel Başkan Özgür Özel ve partili bir belediye başkanı hakkında bazı ithamlar içeren haberin kamuoyunda tartışma konusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin yazdığı yazının parti kültürüne sığmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: “Partinin genel başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında ispatı olmayan, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde, ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın isimli üyenin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”