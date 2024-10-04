Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Genel Başkan Özel ve partili belediye başkanı hakkında haber yazan CHP'li üye için ihraç talebi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partili bir belediye başkanı hakkında bazı ithamlar içeren haber yazan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, "kesin ihraç talebi" ile partisinin İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 04.10.2024 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genel Başkan Özel ve partili belediye başkanı hakkında haber yazan CHP'li üye için ihraç talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partili bir belediye başkanı hakkında bazı ithamlar içeren haber yazan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, "kesin ihraç talebi" ile partisinin İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 Ekim 2024 tarihinde Muratpaşa ilçesine kayıtlı olduğu tespit edilen bir parti üyesi tarafından yazılan, Genel Başkan Özgür Özel ve partili bir belediye başkanı hakkında bazı ithamlar içeren haberin kamuoyunda tartışma konusu olduğu belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu kişinin yazdığı yazının parti kültürüne sığmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        “Partinin genel başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında ispatı olmayan, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde, ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın isimli üyenin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”

        CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan ihraç talebini üst yazıyla disiplin kuruluna gönderdiklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Biden: İsrailliler henüz karar vermedi
        Biden: İsrailliler henüz karar vermedi
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Antalyaspor'un sahiplendiği köpeğe "Akrep" ismi verildi
        Antalyaspor'un sahiplendiği köpeğe "Akrep" ismi verildi
        Alanya'da 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Alanya'da 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Antalya Şubesi hizmet binası açılışınd...
        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Antalya Şubesi hizmet binası açılışınd...
        Antalya'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        Antalya'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor