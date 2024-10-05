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        Antalya'da sürdürülebilirliğe dikkati çekmek için düzenlenen amatör balık yarışması başladı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 50 tekne ve 150 kişinin katılımıyla düzenlenen amatör balık tutma yarışması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:02
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        Antalya'da sürdürülebilirliğe dikkati çekmek için düzenlenen amatör balık yarışması başladı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 50 tekne ve 150 kişinin katılımıyla düzenlenen amatör balık tutma yarışması başladı.

        Kumluca Belediyesi ve bazı firmaların destekleriyle amatör balıkçılar tarafından, "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" sloganıyla balık avlama yarışması gerçekleştirildi.

        Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki törenin ardından 50 tekne ile açılan 150 balıkçı, oltayla en büyük balığı tutmaya çalıştı.

        Yarışmayı düzenleyenlerden Erhan Aydoğmuş, törende yaptığı konuşmada, amatör balıkçılığı sevdirmek, gelecek nesillere sürdürülebilir balık avı serüvenini aktarabilmek için yarışmayı organize ettiklerini söyledi.

        Amatör ruhla denizlerdeki balık tutma alışkanlığını doğru bir şekilde anlatmak istediklerini dile getiren Aydoğmuş, bu etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerini vurguladı.

        Aydoğmuş, iki gün sürecek yarışmanın sonunda farklı kategorilerde dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini ifade etti.

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