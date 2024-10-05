Antalya'da "Çiçek Desenleri Günleri" yarışması düzenlenecek

Söz konusu yarışmaya katılmak isteyenler, 1 Aralık'a kadar yarışmada oluşturmayı düşündükleri desenin taslak çizimini de yükleyerek, belediyenin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Muratpaşa Belediyesi tarafından, 2-4 Mayıs'ta Çiçek Desenleri Günleri konulu yarışma düzenlenecek. Liselerden 10'ar kişiden oluşan 25 öğrenci grubu, resim öğretmenlerinin rehberliğinde belediye tesislerinde üretilen çiçeklerle en güzel deseni oluşturmak için yarışacak.

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