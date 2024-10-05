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        Antalya'da "Çiçek Desenleri Günleri" yarışması düzenlenecek

        Antalya'da lise öğrencileri, "Çiçek Desenleri Günleri" yarışmasında yeteneklerini sergileyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:55
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        Antalya'da "Çiçek Desenleri Günleri" yarışması düzenlenecek
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        Antalya'da lise öğrencileri, "Çiçek Desenleri Günleri" yarışmasında yeteneklerini sergileyecek.

        Muratpaşa Belediyesi tarafından, 2-4 Mayıs'ta Çiçek Desenleri Günleri konulu yarışma düzenlenecek. Liselerden 10'ar kişiden oluşan 25 öğrenci grubu, resim öğretmenlerinin rehberliğinde belediye tesislerinde üretilen çiçeklerle en güzel deseni oluşturmak için yarışacak.

        Söz konusu yarışmaya katılmak isteyenler, 1 Aralık'a kadar yarışmada oluşturmayı düşündükleri desenin taslak çizimini de yükleyerek, belediyenin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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