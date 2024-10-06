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        Antalya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 13:35 Güncelleme: 06.10.2024 - 13:44
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        Antalya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Recep Tüzün yönetimindeki 06 CGA 606 plakalı otomobil, Kum Mahallesi Akdeniz Caddesi sahil yolunda takla atarak refüje savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Yunus Tüzün'ün (14) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan aynı aileden sürücü Recep Tüzün, Kamuran Tüzün ve Elif Tüzün Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yunus Tüzün'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Cenazenin Finike'de defnedileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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