Kumluca'da din görevlilerine seminer

Antalya'nın Kumluca ilçesinde din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya tarafından, Kumluca ilçesindeki tüm din görevlilerine yönelik "İkamet, İmamet ve Hitabette Yapılan Yaygın Hatalar" ve "Kur’an-ı Kerim'i Okuma ve Öğretme Teknikleri" konulu seminer verildi.

Kumluca Müftüsü Bedir Aydın, "Müftülüğümüz personelinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, din hizmetlerinde karşılaşılan yaygın hatalar ele alındı ve görevli personelin bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi." dedi.