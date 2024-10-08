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        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerdeki yoğunluk sürüyor

        Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:30
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        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerdeki yoğunluk sürüyor
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        Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 32 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak kaydedildi.

        Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

        Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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