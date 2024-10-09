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        Antalya'da araçlarına çakar takan 10 sürücüye para cezası verildi

        Antalya'da ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 10 sürücüye işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:23
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        Antalya'da araçlarına çakar takan 10 sürücüye para cezası verildi
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        Antalya'da ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 10 sürücüye işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce özel denetim kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takan ve kullanan (çakar) araçların tespiti amacıyla il merkezi ve ilçelerinde denetimler yapıldı.

        904 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 10 sürücüye 64 bin 390 lira para cezası uygulanırken araçları da trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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