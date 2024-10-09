Antalya'da araçlarına çakar takan 10 sürücüye para cezası verildi

904 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 10 sürücüye 64 bin 390 lira para cezası uygulanırken araçları da trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce özel denetim kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takan ve kullanan (çakar) araçların tespiti amacıyla il merkezi ve ilçelerinde denetimler yapıldı.

Antalya'da ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 10 sürücüye işlem yapıldı.

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