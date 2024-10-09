Antalya'da nargile sunum belgesi olmayan 4 işletmeye ceza kesildi

Ekipler, 20 işletmeyi denetleyerek, nargile sunum belgesi olmayan 4 işletmeye 332 bin lira idari para cezası kesti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında bazı işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Antalya'da nargile sunum belgesi olmayan 4 işletmeye 332 bin lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.