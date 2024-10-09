Antalya'da nargile sunum belgesi olmayan 4 işletmeye ceza kesildi
Antalya'da nargile sunum belgesi olmayan 4 işletmeye 332 bin lira ceza uygulandı.
Antalya'da nargile sunum belgesi olmayan 4 işletmeye 332 bin lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında bazı işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Ekipler, 20 işletmeyi denetleyerek, nargile sunum belgesi olmayan 4 işletmeye 332 bin lira idari para cezası kesti.
Ayrıca ruhsatsız çalışan 1 işletme hakkında idari işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.