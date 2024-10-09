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        Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da açıldı

        Antalya'da, Anadolu lezzetlerinin yer aldığı Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 13. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:00
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        Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da açıldı
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        Antalya'da, Anadolu lezzetlerinin yer aldığı Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 13. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle açıldı.

        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, YÖREX'te ülke açısından hayırlı bir işe imza atıldığını söyledi.

        Anadolu'ya has ürünlerin fuarda buluştuğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ülke genelindeki yöresel ürünlerin coğrafi işaret almasında oda ve borsaların önemli gayretleri bulunduğunu kaydetti.

        Ülke genelindeki ürünlerin yaklaşık yüzde 45'ine oda ve borsalar sayesinde coğrafi işaret tescil belgesi alındığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Para kazanabilmenin yolu markalaşmadan geçiyor, markalaşmanın yolu da patentten. Patent almadan markalaşmak mümkün değil. Türk Patent Kurumuna gideceksin, ürününün patentini yaptıracaksın. İkinci kademe Avrupa Birliği'nde (AB) tescil ettireceksin. Orada biraz gerideyiz, şu ana kadar 27 ürünümüz AB'den coğrafi işaret tescilini aldı, 70 ürünümüz sırada bekliyor." diye konuştu.

        Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak ürünlerin AB'de tescil alması konusunda gerekli destekte bulunduklarını dile getirdi.

        YÖREX'in, ticari harekete de önemli katkı sağladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "YÖREX'te üreticiler ile perakende zincirlerini, e-ticaret portallarını buluşturuyoruz. Stantlarda iş görüşmeleri yaptırıyoruz." dedi.

        - "Coğrafi işarette, Çin'den sonra ikinci sıradayız"

        Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, kurum olarak Türkiye'nin kültürel mirasının, coğrafi işaretli ürünlerin korunması konusunda sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

        Ürün ve eserlerin sadece ticari değer olarak değil, tarihin, kültürün, geleneklerin geleceğe taşınması bakımından da önemli olduğunu anlatan Durak, şunları söyledi:

        "Ülkemizde coğrafi işaret korumasının başladığı 1995'ten itibaren ilk 10 yıllık dönemdeki tescil sayısı 69 iken bu sayı 2005-2015 döneminde 105, 2015-2023'te ise 1328 olmuş. Bugün itibarıyla coğrafi işaret tescil sayımız 1639'a ulaştı. Halen işlemleri devam eden 600'ün üzerindeki başvurunun da kaliteli bir şekilde tescile ulaşmasıyla bu rakamı 2 binin üzerine çıkaracağız. Ülkemiz coğrafi işaret noktasında, Çin'den sonra ikinci sırada."

        Açılışta Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman ile Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da konuştu.

        72 kentin yöresel lezzetlerinin ve ürünlerin sergilendiği fuar, 12 Ekim'e kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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