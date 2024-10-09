Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da açıldı

Antalya'da, Anadolu lezzetlerinin yer aldığı Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 13. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle açıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, YÖREX'te ülke açısından hayırlı bir işe imza atıldığını söyledi.

Anadolu'ya has ürünlerin fuarda buluştuğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ülke genelindeki yöresel ürünlerin coğrafi işaret almasında oda ve borsaların önemli gayretleri bulunduğunu kaydetti.

Ülke genelindeki ürünlerin yaklaşık yüzde 45'ine oda ve borsalar sayesinde coğrafi işaret tescil belgesi alındığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Para kazanabilmenin yolu markalaşmadan geçiyor, markalaşmanın yolu da patentten. Patent almadan markalaşmak mümkün değil. Türk Patent Kurumuna gideceksin, ürününün patentini yaptıracaksın. İkinci kademe Avrupa Birliği'nde (AB) tescil ettireceksin. Orada biraz gerideyiz, şu ana kadar 27 ürünümüz AB'den coğrafi işaret tescilini aldı, 70 ürünümüz sırada bekliyor." diye konuştu.

Ürün ve eserlerin sadece ticari değer olarak değil, tarihin, kültürün, geleneklerin geleceğe taşınması bakımından da önemli olduğunu anlatan Durak, şunları söyledi:

"Ülkemizde coğrafi işaret korumasının başladığı 1995'ten itibaren ilk 10 yıllık dönemdeki tescil sayısı 69 iken bu sayı 2005-2015 döneminde 105, 2015-2023'te ise 1328 olmuş. Bugün itibarıyla coğrafi işaret tescil sayımız 1639'a ulaştı. Halen işlemleri devam eden 600'ün üzerindeki başvurunun da kaliteli bir şekilde tescile ulaşmasıyla bu rakamı 2 binin üzerine çıkaracağız. Ülkemiz coğrafi işaret noktasında, Çin'den sonra ikinci sırada."