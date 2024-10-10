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        Kumluca'da okullar arası yüzme yarışları yapıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında okullar arası yüzme yarışları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:17
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        Kumluca'da okullar arası yüzme yarışları yapıldı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında okullar arası yüzme yarışları gerçekleştirildi.

        Hafta kapsamında 50 metre serbest stil, 50 metre sırt üstü ve 50 metre kurbağalama olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen yüzme yarışlarına yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

        Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca, ilçede bulunan ilköğretim okulları arasında 7-8 ve 9-10 yaş arası yüzme yarışmalarının düzenlendiğini söyledi.

        Yüzme yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin Antalya'da yapılacak il müsabakalarında Kumluca’yı temsil edeceklerini ifade eden Koca, "Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimiz önce Antalya'da il derecesi için, ardından da Türkiye derecesi için mücadele edecekler. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum, emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ederim." dedi.

        Yarışmada dereceye giren öğrencilere törenle madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri

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